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لبنان

لجنة مُراقبة تطبيق الـ1701 تجتمع غداً وتحدِّد آليات العمل

Lebanon 24
03-12-2024 | 22:52
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كتبت هيام عيد في" الديار": من الواضح، وبعد أسبوع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أن "إسرائيل" لم تتوقف عن خرقه، وإن كان حزب الله قد ردّ أخيراً على أكثر من ستين خرقاً في الجو وفي البر عبر تحليق طيرانها المسيّر، من دون إغفال العدوان الخطير في الساعات الـ24 الماضية، والتي تجاوزت حدود جنوب الليطاني.
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وإن رفعت الخارجية اللبنانية الصوت ديبلوماسياً من أجل رفع الشكوى من الخروقات "الإسرائيلية" التي جعلت من الإتفاق على تنفيذ القرار 1701، إتفاقاً يُطبّق على لبنان فقط، فقد كشفت أوساط سياسية مطلعة عن أن وقف النار لن ينهار، مشيرةً إلى تواصل لبناني - أميركي مباشر من أجل "لجم" الإعتداءات "الإسرائيلية" وتمادي الإنتهاكات المعادية، قد أثمر ضغطاً مباشراً ساهم في وضع حدٍ للخروقات الأخيرة.
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