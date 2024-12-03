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لبنان

في شكا.. توقيف سوريّ صدم شقيقين ووفاة أحدهما

Lebanon 24
03-12-2024 | 23:55
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تمكّنت مخابرات الجيش، في أقل من 12 ساعة وبعد عملية متابعة دقيقة وتعقب الكاميرات، من تحديد هوية شخص صدم الشقيقين "ف.ح" و "و.ح" على الطريق البحري في الهري - شكا أثناء ركوبهما دراجة نارية ولاذ بالفرار.
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وأدى الحادث إلى وفاة "ف.ح" متأثراً بجراحه واصابة شقيقه اصابة حرجة، بحسب مندوبة "لبنان24".

وتبيّن أن الرجل هو "ا.ج" سوري الجنسية من سكان مدينة الميناء ، قام بتسليم نفسه لاحقاً الى دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ليتم اقتياده الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
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