لا تصعيد بإنتظار "الاجتماع"

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تفيد مصادر مطلعة ان الرسالة النارية التي وجهها "حزب الله" الى كل الاطراف عبر اطلاق صواريخ بإتجاه مزارع شبعا قبل يومين لم تؤد الى وقف الانتهاكات الاسرائيلية.وبحسب المصادر فإن مطالبات رسمية وصلت للحزب بضرورة ضبط النفس حتى تبدأ لجنة الإشراف الدولية على قرار وقف اطلاق النار عملها وانه من غير الضروري اعطاء نتنياهو اي حجة لاعادة اشعال الحرب.وتعتقد المصادر ان اللجنة ستضبط بشكل كبير جدا الاداء الاسرائيلي، وحتى لو رد "حزب الله" على التجاوزات فستكون هناك امكانية لضبط الرد الفعل من قبل تل ابيب ومنع انزلاق الامور الى الاسوأ.