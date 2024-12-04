Advertisement

لبنان

لا تصعيد بإنتظار "الاجتماع"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-12-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1287694-638688990047957241.jpg
Doc-P-1287694-638688990047957241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفيد مصادر مطلعة ان الرسالة النارية التي وجهها "حزب الله" الى كل الاطراف عبر اطلاق صواريخ بإتجاه مزارع شبعا قبل يومين لم تؤد الى وقف الانتهاكات الاسرائيلية.
وبحسب المصادر فإن مطالبات رسمية وصلت للحزب بضرورة ضبط النفس حتى تبدأ لجنة الإشراف الدولية على قرار وقف اطلاق النار  عملها وانه من غير الضروري اعطاء نتنياهو اي حجة لاعادة اشعال الحرب.
Advertisement
وتعتقد المصادر ان اللجنة ستضبط بشكل كبير جدا الاداء الاسرائيلي، وحتى لو رد "حزب الله" على التجاوزات فستكون هناك امكانية لضبط الرد الفعل من قبل تل ابيب ومنع انزلاق الامور الى الاسوأ.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-12-04
05:00 | 2024-12-04
05:00 | 2024-12-04
04:59 | 2024-12-04
04:56 | 2024-12-04
04:50 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24