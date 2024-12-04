Advertisement

لبنان

"القوات": ندعو حزب الله إلى قوننة مؤسساته

Lebanon 24
04-12-2024 | 02:01
A-
A+
Doc-P-1287701-638688999242009617.jpg
Doc-P-1287701-638688999242009617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:


تداول الإعلام وما زال، خبرًا مفاده أنّ جمعيّة مؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، ستعيد إفتتاح فروعها في المناطق.

لذلك، يهمّ الدائرة الإعلاميّة أن توضح، أنه ونتيجة قرار مجلس الوزراء الأخير تاريخ 27/ 11/ 2024 الذي صدّق فيه على التفاهم تطبيقًا للقرار رقم 1701، بات من المفترض على "حزب الله" العودة إلى الدولة، وشرعنة مؤسّساته كافّة، ومنها جمعية مؤسسة القرض الحسن، قبل فتح أم إعادة إفتتاح أي فرع لها .
Advertisement

من هنا، ندعو "حزب الله" إلى قوننة مؤسساته كلّها، وفي طليعتها الجمعية المذكورة عن طريق إدخالها في النظام المالي اللبناني، والاستحصال لها على ترخيص قانوني من مصرف لبنان بمقتضى المواد 178 حتى 184 من قانون النقد والتسليف اللبناني، وعملاً بنص القرار رقم 5994 تاريخ الأول من شهر أيلول 1995 المعدّل الصادر عن حاكم مصرف لبنان، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 40 تاريخ 5 / 10 /1995.

دخل لبنان في مرحلة وطنية جديدة، ولم يعد من المقبول في هذه المرحلة الاستمرار في ممارسات وسياسات بعيدة من الدولة والدستور والقوانين المرعيّة الإجراء وتنتمي إلى حقبة الفوضى والتسيُّب، إنما حان الوقت لعودة الدولة الفعلية على المستويات السيادية والمالية والإدارية وغيرها، والدولة هي كلّ لا يتجزأ، والخروج عنها مرفوض رفضًا باتًا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-12-04
05:00 | 2024-12-04
05:00 | 2024-12-04
04:59 | 2024-12-04
04:56 | 2024-12-04
04:50 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24