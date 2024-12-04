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لبنان
بو حبيب استقبل سفير الأردن
Lebanon 24
04-12-2024
|
03:57
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استقبل وزير الخارجية والمغتربينةعبدالله بوةحبيب، سفير الاردن وليد الحديد، وتم البحث في الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
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