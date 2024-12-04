بيان مهمّ من الجيش بشأن بلدة عيناتا وأخرى جنوبية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 4 / 12 / 2024، ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير أرنون – النبطية ومنطقة عيناتا – بنت جبيل".

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(الوكالة الوطنية)