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لبنان

بو صعب وسليم ناقشا المستجدات في ضوء قرار وقف اطلاق النارودعم المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:36
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم، وزير الدفاع موريس سليم حيث تمت مناقشة المستجدات المتعلقة بقرار وقف اطلاق النار، وضرورة دعم المؤسسة العسكرية والالتفاف حولها في ظل إهمية الدور الملقى على عاتقها في هذه المرحلة. (الوكالة الوطنية)
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