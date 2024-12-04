ماذا فعل "حزب الله" بمستوطنة إسرائيلية؟ مسؤول يكشف!

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وذكرت أن المطلة تحوّلت إلى منطقة عسكرية مغلقة، وأكدت تعرضها لضربات قاسية من قبل حزب الله، مشيرة إلى أنه أنّه في المطلة، هناك 450 منزلاً متضرراً بشدة أي أكثر من 60%.رئيس مجلس "المطلة" دافيد أزولاي، وفي تعليقه على وضع المستوطنة الحالي قال: "نحن في وضع معقد جداً، نحن لا نعرف حقاً ما يوجد في المطلة بسبب الدمار".وتابع أنه في حي هار تسفيا المقابل للعديسة وكفركلا، هناك 100 منزل، على الأقل 75% منها أصيب، مشدداً على أنّ "أغلب الإصابات تستلزم الهدم".وأشار إلى أنّ هناك 20 ألف طلب أضرار في الشمال، مؤكداً أنّ الضرر المباشر في الشمال يقدر بأكثر من 2 مليار شيكل (أكثر من 550 مليون دولار).وبالإضافة إلى ما سبق، أشار إلى أنّ طرقات "المطلة" تضررت أيضاً بسبب جنازير الدبابات.