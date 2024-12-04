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لبنان

للنازحين.. إليكم هذا الخبر المُهم

Lebanon 24
04-12-2024 | 12:11
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أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت "إطلاق النموذج الإلكتروني لتسجيل النازحين والعائدين المقيمين في المنازل ضمن نطاقها".

ودعت الغرفة جميع النازحين والعائدين المقيمين في المنازل إلى "إعادة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://bit.ly/3ZxH2Wz، وذلك لمرة واحدة فقط حتى وإن كانوا قد قاموا بالتسجيل سابقا".
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وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يأتي بهدف تحديث البيانات بناء على المستجدات الأخيرة ووقف إطلاق النار"، لافتة إلى أنه "سيتم التواصل مع المسجلين لاحقا للتحقق من المعلومات وتوجيههم في شأن استلام المساعدات المخصصة للنازحين والعائدين المقيمين في المنازل خارج مراكز الإيواء فور توافرها".

وختمت: "يرجى عدم التوجه لاستلام أي مساعدة قبل التواصل معكم، إذ سيتم توزيع المساعدات من خلال محافظة بيروت".
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