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لبنان

من بينها "ترقيات".. قرارات جديدة أصدرتها الحكومة اليوم!

Lebanon 24
04-12-2024 | 14:43
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أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته، اليوم الأربعاء، سلسلة من القرارات التي تمت مناقشة تفاصيلها على طاولة البحث.
 
وطلبت الحكومة من مجلس شورى الدولة إبداء الرأي بمدى قانونية تمكين السيدين هاني الحاج شحادة وبدري ضهار من استئناف عملهما في وظيفتهما الأصلية ضمن المديرية العامة للجمارك، وذلك في ظل النصوص القانونية التي ترعى وضعيتهما الوظيفية.
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كذلك، قرر المجلس طرح مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الرسوم والعلاوات البلدية واحالته على مجلس النواب. 
 
مع هذا، فقد قرر مجلس الوزراء إصدار مراسيم تتعلق بالترقيات في الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة من مختلف الرتب.
 
 
للإطلاع على نص قرار السيدين هاني الحاج شحادة وبدري ضاهر.. إضغط هنا
 
للإطلاع على نص طرح مشروع قانون لتعديل الرسوم والعلاوات البلدية.. إضغط هنا
 
للإطلاع على نص قرار مراسيم الترقيات.. إضغط هنا
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