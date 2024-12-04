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لبنان

أطلقها جيش العدو.. "رشقات نارية" تطالُ مدينة لبنانية!

Lebanon 24
04-12-2024 | 16:42
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عمد جنود جيش العدو الاسرائيلي، قرابة العاشرة مساء، الى القيام بعملية تمشيط واسعة بالرشاشات الثقيلة باتجاه الاحياء لمدينة بنت جبيل.
 
وفي وقتٍ سابق، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي سهل مرجعيون في جنوب لبنان.
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