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لبنان

في البقاع.. 30 سوريا في قبضة الجيش

Lebanon 24
05-12-2024 | 00:50
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أعلن الجيش في بيان أنّه "ضمن إطار متابعة الوضع الأمني في مخيمات النازحين السوريين في ظل المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبنان، دهمت وحدات من الجيش اللبناني في منطقة البقاع عددًا من هذه المخيمات وأوقفت 30 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسةً".
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أضاف البيان:" كما تتابع قيادة الجيش الأوضاع في سياق حفظ الأمن والاستقرار، وتُجري الوحدات العسكرية المختصة عمليات رصد ومراقبة في مختلف المناطق اللبنانية".
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