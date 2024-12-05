محاضر ضبط السير "من جديد"

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لاحظ المواطنون مؤخرا عودة محاضر ضبط مخالفات السير وذلك بعد أشهر من توقفها جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.فقد تم في اليومين الماضيين تسطير عدة محاضر ضمن محافظة بيروت الكبرى ولاسيما في شوارع السوديكو والعدلية والأشرفية والحمرا، بحيث فوجئ عدد من المواطنين بمحاضر ضبط على سياراتهم نتيجة توقيفها في أماكن مُخالفة.