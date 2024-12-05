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لبنان

الصادق: تواصلت مع أبو حيدر لوضع حد لتجاوزات تجار الألمنيوم والزجاج

Lebanon 24
05-12-2024 | 02:19
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 كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "استغل عدد كبير من التجار حاجات الناس في ظلّ الدمار الحاصل ورفعوا أسعار الألمنيوم والزجاج بشكل مبالغ فيه، مما زاد من معاناة أهلنا. هذا التصرف الجشع يُفاقم المأساة التي نعيشها جميعًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
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وأضاف: "تواصلت مع صديقي، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، من أجل التدخل سريعًا ووضع حد لهذا التجاوز غير الإنساني، وقد وعد بمتابعة الموضوع ومعالجته".
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