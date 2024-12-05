بدعوة خاصة من ماكرون.. الراعي الى باريس غدا

يغادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صباح يوم غد الجمعة، إلى باريس للمشاركة في الاحتفالين اللذين سيقاما لمناسبة تدشين كاتدرائية نوتردام في باريس بعد إعادة ترميمها جراء الحريق الذي طالها، الاول بدعوة خاصة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهو احتفال التدشين بعد غد يوم السبت، والثاني بدعوة خاصة ايضا من رئيس اساقفة باريس وهو القداس الإلهي يوم الاحد المقبل.

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