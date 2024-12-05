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لبنان

من تركيا.. 36 وحدة استحمام للنازحين في مدارس الجنوب

Lebanon 24
05-12-2024 | 08:00
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 وصلت إلى مرفأ بيروت قبل ظهر اليوم، السفينة التركية "AKDENIZ " التي تحمل على متنها 36 وحدة استحمام ودورات مياه لاستخدامها في مدارس الجنوب التي تؤوي موقتاً نازحين اضطروا لترك منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي.
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وكان في استقبال السفينة السفير التركي في لبنان، مراد لوتيم الذي سلّم الوحدات إلى منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي.
 
وأكد السفير لوتيم "أن تركيا مستمرة بتقديم المساعدات للشعب اللبناني".

اما الوزير ياسين فشكر بدوره، "الدولة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان على هذا الدعم الذي يشكّل أهمية كبيرة في ظل وجود نحو 250 ألف نازح في الجنوب"، لافتا إلى أن "هذه ليست أول شحنة مساعدات من تركيا، فقد وصلت في السابق مساعدات تتعلق بالأمور الإغاثية والغذائية والطبية، أما اليوم 36 وحدة ستوزع على مراكز وزارة التربية لاستخدامها من قبل النازحين في الجنوب اللبناني".

وختم ياسين مشيداً "بوقوف تركيا إلى جانب لبنان خلال هذا العدوان المدمر وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب اللبناني".

وكان بيان للسفارة التركية أوضح أنه "سيتم تركيب وحدات الاستحمام في 15 مدرسة موزعة على صيدا، صور، النبطية، الخيام، تبنين، وبنت جبيل، وغيرها من المواقع، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي".
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