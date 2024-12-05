"خطوة تعبر عن التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701".. "التنمية والتحرير" نوهت بعقد جلسة مجلس الوزراء بصور

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نوهت كتلة "التنمية والتحرير" في بيان بدعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد جلسه لمجلس الوزراء في ثكنة الشهيد بنوى بركات في مدينة صور"، مؤكدة "أن مثل هذه الخطوة تعبر عن إلتزام لبنان بالجدية المطلقة بتنفيذ القرار الأممي 1701 بكل مندرجاته ودعم الجيش اللبناني والدور المناط به للانتشار في منطقة جنوب الليطاني وصولا الى الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة بمؤازرة قوة "اليونيفيل" .وأملت الكتلة ي بيان "أن تفضي الجلسة الحكومية إلى مقررات عملية تؤمن كل مستلزمات الدعم للجيش اللبناني وإقرار خطة لإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي وشمولها التعويض للقطاعات الإنتاجية المتضررة لاسيما المؤسسات الصناعية والتجارية والمزارعين".كما توجهت "الكتلة"، بتحية "إجلال وتقدير لأبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت على صبرهم وثباتهم وتضحياتهم وصدق إنتمائهم الوطني ولكل اللبنانيين على مختلف إنتماءاتهم السياسية والروحية في مختلف المناطق لإحتضانهم إخوانهم النازحين على نحو جسد الصورة الحقيقة للبنان في التضامن والوحدة".