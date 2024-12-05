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لبنان

خلف: حذار التذاكي لنسف جلسة انتخاب الرئيس

Lebanon 24
05-12-2024 | 08:39
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لفت النائب ملحم خلف إلى أنه "لم يبق سوى ستة وثلاثين يوماً حتى تاريخ انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في ٩/١/٢٠٢٥".
 
واضاف في تصريح له في اليوم الـ (٦٨٦) لوجوده في مجلس النواب: "من نافل القول التذكير بان السياسات الطائفية في لبنان قد فشلت جميعها، من المارونية السياسية الى السنية السياسية الى الشيعية السياسية. جميع هذه السياسات بقيت ضمن النهج ذاته والمقاربة ذاتها في الحكم والتسلط: نهج فوقي غير تشاركي لمتولي السلطة، لا بل لمستغلي الدين والطائفة، يعتمد على المكابرة والتمييز والاقصاء، ويجعل من المصلحة الطائفية اولوية على المصلحة الوطنية".
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واشار الى انه "في جلسة ٩/١/٢٠٢٥، علينا نحن النواب واجب الانتخاب وعدم القبول باي تعطيل ولا بأي تأجيل، مهما كان عدد الدورات اللازمة لإعلان اسم الرئيس العتيد. علينا أن نعيد تفعيل الديموقراطية، وان ننصاع الى سيادة القانون، وأن نمتثل الى احكام الدستور، وأن نقبل بنتائج الديمقراطية أياً كانت محصلة الانتخاب. علينا ان ننتخب رئيساً يضع حداً نهائيًا لهذا النهج الشاذ والقاتل والانتحاري"، محذرا من "التذاكي لنسف جلسة ٩/١/٢٠٢٥ !!!".
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