بعد توقيف "أبو الطس"... الجيش ينتشر في الفوار وهذه حصيلة التوقيفات

في متابعة لما يجري في الفوار، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش دخل إلى المنطقة، وأوقف أكثر من 30 شخصاً اعتدوا على عسكريين خلال توقيف المطلوب ي.ع الملقب بـ"أبو الطس".

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