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لبنان

بعد توقيف "أبو الطس"... الجيش ينتشر في الفوار وهذه حصيلة التوقيفات

Lebanon 24
05-12-2024 | 09:34
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في متابعة لما يجري في الفوار، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش دخل إلى المنطقة، وأوقف أكثر من 30 شخصاً اعتدوا على عسكريين خلال توقيف المطلوب ي.ع الملقب بـ"أبو الطس".
 
 
لقراءة خبر الإشكال بين شبان من عرب الفوار والجيش الرجاء الضغط هنا
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