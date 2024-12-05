قائد الجيش استقبل الجنرال الفرنسي وبحثا في آلية التنسيق في الجنوب

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، عضو لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الفرنسي Brigadier General Guillaume Ponchin، في حضور السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، وتناول البحث الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.

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