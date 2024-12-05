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لبنان

نائب "حزب الله" عن الخروقات الإسرائيليّة: للصبر حدود

Lebanon 24
05-12-2024 | 10:42
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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين، إن حزب الله "لن يبقى صامتاً عن الخروقات الإسرائيلية وللصبر حدود"، داعياً اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ القرار 1701، إلى "القيام بمسؤولياتها وواجباتها".
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وأضاف عزالدين لـ"الميادين" أن "حزب الله ملتزم بعدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار بينما تجاوزت الخروقات الإسرائيلية الـ 80".

وقال عزالدين إن "الاحتلال لا يستطيع أن يرى التعدد والعيش المشترك"، واصفاً المعركة مع إسرائيل بأنها "تتجاوز جغرافية لبنان وترسم مستقبل المنطقة".

وتابع: "نحن انتصرنا والمقاومة بقيت ومستمرة وستبقى حاضرة للدفاع عن أرضنا"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأحد أن يقلل من أهمية الانتصار الذي تم تحقيقه بالصمود والبقاء والعودة التي سبقت وقف إطلاق النار".
 
 
 
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