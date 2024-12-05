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لبنان

في وادي النحلة... أطلق النار عليه

Lebanon 24
05-12-2024 | 10:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ خ.س أطلق النار على خ.ط في منطقة وادي النحلة.
 
 
وأُصيب خ.ط في قدميه، ونُقِلَ إلى المستشفى، بينما تعمل القوى الأمنيّة على توقيف مُطلق النار.
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وادي النحلة

إطلاق نار

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