في وادي النحلة... أطلق النار عليه

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ خ.س أطلق النار على خ.ط في منطقة وادي النحلة.

وأُصيب خ.ط في قدميه، ونُقِلَ إلى المستشفى، بينما تعمل القوى الأمنيّة على توقيف مُطلق النار.