16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في وادي النحلة... أطلق النار عليه
Lebanon 24
05-12-2024
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ خ.س أطلق النار على خ.ط في منطقة وادي النحلة.
وأُصيب خ.ط في قدميه، ونُقِلَ إلى المستشفى، بينما تعمل القوى الأمنيّة على توقيف مُطلق النار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... إطلاق نار كثيف وتحليق طائرات إسرائيليّة
Lebanon 24
بالفيديو... إطلاق نار كثيف وتحليق طائرات إسرائيليّة
05/12/2024 20:10:38
05/12/2024 20:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة طالبين اثنين والشرطة تقتل مشتبه به في إطلاق نار في مدرسة في كاليفورنيا
Lebanon 24
إصابة طالبين اثنين والشرطة تقتل مشتبه به في إطلاق نار في مدرسة في كاليفورنيا
05/12/2024 20:10:38
05/12/2024 20:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجزيرة": الجيش الإسرائيليّ ينفّذ تفجيرًا بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعيّ في محيط المستشفى الإندونيسيّ
Lebanon 24
"الجزيرة": الجيش الإسرائيليّ ينفّذ تفجيرًا بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعيّ في محيط المستشفى الإندونيسيّ
05/12/2024 20:10:38
05/12/2024 20:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتلال ينفّذ تفجيراً بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع
Lebanon 24
الاحتلال ينفّذ تفجيراً بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع
05/12/2024 20:10:38
05/12/2024 20:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وادي النحلة
إطلاق نار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
14:22 | 2024-12-04
04/12/2024 02:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحبت من المسلسل الرمضاني "نفس".. كارين رزق الله تُفاجئ الجمهور بقرارها وتكشف السبب
Lebanon 24
انسحبت من المسلسل الرمضاني "نفس".. كارين رزق الله تُفاجئ الجمهور بقرارها وتكشف السبب
00:12 | 2024-12-05
05/12/2024 12:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
16:09 | 2024-12-04
04/12/2024 04:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة اسرائيلية جديدة عن "طائرات حزب الله".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
مفاجأة اسرائيلية جديدة عن "طائرات حزب الله".. ماذا كشفت؟
16:13 | 2024-12-04
04/12/2024 04:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء بغاية الرومانسية.. ممثل لبناني يُفاجئ حبيبته بطلب يدها في أحد مطاعم البترون (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء بغاية الرومانسية.. ممثل لبناني يُفاجئ حبيبته بطلب يدها في أحد مطاعم البترون (فيديو)
03:36 | 2024-12-05
05/12/2024 03:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
12:32 | 2024-12-05
بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم
12:19 | 2024-12-05
بالفيديو.. الجيش يواصل انتشاره في الفوار زغرتا
12:09 | 2024-12-05
جديد المداهمات في الفوار- زغرتا.. هذا ما اعلنه الجيش
12:01 | 2024-12-05
العدو الإسرائيلي يستمر في تدمير المنازل.. هذا ما قام به
11:20 | 2024-12-05
قاسم: انتصرنا لأن مقاومتنا باقية ومستمرة والعدو لم يحقق أهدافه
10:53 | 2024-12-05
رئيس وزراء مصر التقى الشامي ورحب باتفاق وقف إطلاق النار
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
05/12/2024 20:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
05/12/2024 20:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
05/12/2024 20:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24