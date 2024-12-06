دخان كثيف يغطي سماء الجناح والاوزاعي.. إليكم السبب

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الدخان الكثيف الذي يغطي سماء الجناح والاوزاعي هو بسبب اشتعال النيران مجددا في المبنى الذي استهدف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي مقابل سوبرماركت lavender.

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