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لبنان

دخان كثيف يغطي سماء الجناح والاوزاعي.. إليكم السبب

Lebanon 24
06-12-2024 | 00:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الدخان الكثيف الذي يغطي سماء الجناح والاوزاعي هو بسبب اشتعال النيران مجددا في المبنى الذي استهدف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي مقابل سوبرماركت lavender.
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دخان

الجناح

الأوزاعي

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