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لبنان

حمية: غارات إسرائيلية أصابت معبرين حدوديين

Lebanon 24
06-12-2024 | 01:45
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أعلنت إسرائيل صباح اليوم قصف معبر حدودي بين لبنان وسوريا زعمت أنّ حزب الله يستخدمه لنقل السلاح.
 
وفي السياق، أكّد وزير النقل، علي حمية لرويترز، أنّ غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أصابت معبرين حدوديين يربطان لبنان بسوريا.
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وقال، لرويترز، إنّ الغارات استهدفت الجانب السوريّ من الحدود من معبر العريضة، في شمال لبنان ومعبر جوسيه، عند شرق لبنان. 
 
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