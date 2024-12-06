الصندوق التعاضدي لأعضاء غرف التجارة يقر جدول أعماله

Advertisement

عقد مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لأعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان إجتماعه الدوري المقرر برئاسة رئيسه توفيق دبوسي ،وحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم إقرار المواضيع المدرجة على جدول أعماله، لا سيما تصديق محضر الجلسة السابقة، وتم الإطلاع على مجريات العلاقة المتواصلة والتنسيق مع شركة الإدارة لمتابعة الخدمات التي تقدمها المراكز الطبية في ظل الظروف السائدة في المجتمع اللبناني.وأبدى مجلس ادارة الصندوق في بيان "حرصه الدائم والشديد على مواجهة هذه الظروف بروح يسودها الأمن والأمان وأعلى معاني التكافل والتعاضد، وكذلك الإصرار على أهمية تطوير خدمات البرنامج الصحي لتتلاءم مع الضمانات التي تحقق الأمن الصحي للمنتسبين، وتوفير كل المتطلبات الآيلة لتأمين الجودة في خدمات الصندوق".