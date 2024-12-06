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لبنان

المتروبوليت كيرياكوس ترأس صلاة الغروب الاحتفالية في برسا

Lebanon 24
06-12-2024 | 04:41
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ترأس راعي ابرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت افرام كيرياكوس صلاة الغروب الاحتفالية التي أقيمت في رعية القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا يعاونه كاهن الرعية الأب موسى الشاطريه ولفيف من الكهنة، بحضور النائب أديب عبدالمسيح وحشد من المؤمنين.  
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وفي ختام الصلاة، توجه الآباء والمؤمنون إلى قاعة الكنيسة ،حيث بارك المطران كيرياكوس المعرض، مثنيا على "جهود أبناء الرعية في إحياء هذه النشاطات التي تعزز المحبة بينهم". 

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