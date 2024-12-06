وقال في حديثٍ لـ"ان بي سي نيوز" إنّ "الجيش اللبناني له دور مهمّ في منع عودة "حزب الله" إلى جنوب الليطاني".

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رأى المتحدث باسم "اليونيفيل" أنّ "وقف الأعمال العدائية في لبنان لا يزال هشاً للغاية".