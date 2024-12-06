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لبنان

عن وقف إطلاق النار في لبنان و"حزب الله"... ماذا قال مسؤولٌ في "اليونيفيل"؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 05:25
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رأى المتحدث باسم "اليونيفيل" أنّ "وقف الأعمال العدائية في لبنان لا يزال هشاً للغاية".
 
 
وقال في حديثٍ لـ"ان بي سي نيوز" إنّ "الجيش اللبناني له دور مهمّ في منع عودة "حزب الله" إلى جنوب الليطاني".
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