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لبنان

كان يعبر الطريق... فصدمته سيارة ومات على الفور

Lebanon 24
06-12-2024 | 05:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة شاب سوريّ، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق مقابل مركز النافعة في منطقة العيرونية.
 
 
 
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