على طول المناطق الحدودية في عكار.. ماذا فعل الجيش؟

نصب الجيش حواجز وسير دوريات، وسط تدابير واجراءات مشددة مع انتشار مكثف على طول المناطق الحدودية في عكار وفي مختلف القرى والبلدات المتاخمة لسوريا، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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