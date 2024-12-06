20
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
على طول المناطق الحدودية في عكار.. ماذا فعل الجيش؟
Lebanon 24
06-12-2024
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
نصب الجيش حواجز وسير دوريات، وسط تدابير واجراءات مشددة مع انتشار مكثف على طول المناطق الحدودية في عكار وفي مختلف القرى والبلدات المتاخمة لسوريا، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إن بي سي نيوز عن المتحدث باسم اليونيفيل: الجيش اللبناني له دور مهم في منع عودة حزب الله إلى جنوب الليطاني
Lebanon 24
إن بي سي نيوز عن المتحدث باسم اليونيفيل: الجيش اللبناني له دور مهم في منع عودة حزب الله إلى جنوب الليطاني
06/12/2024 17:11:56
06/12/2024 17:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا محاور نقل وسائل قتالية في سوريا ولبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا محاور نقل وسائل قتالية في سوريا ولبنان
06/12/2024 17:11:56
06/12/2024 17:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف لبنانية من تفخيخ دور الجيش في الجنوب
Lebanon 24
مخاوف لبنانية من تفخيخ دور الجيش في الجنوب
06/12/2024 17:11:56
06/12/2024 17:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميّل: اليوم هناك مساران، المسار الأول أن يقتنع حزب الله بأن بقاء السلاح انتهى وألّا يبقى ذراعًا لإيران ولا يتذاكى على المجتمع الدولي، أو يأخذ قرارًا بأن يسلّم السلاح إلى الجيش باتفاق لبناني لبناني، وإلا فهناك سيناريو آخر وهو جرّ الويلات على ا
Lebanon 24
سامي الجميّل: اليوم هناك مساران، المسار الأول أن يقتنع حزب الله بأن بقاء السلاح انتهى وألّا يبقى ذراعًا لإيران ولا يتذاكى على المجتمع الدولي، أو يأخذ قرارًا بأن يسلّم السلاح إلى الجيش باتفاق لبناني لبناني، وإلا فهناك سيناريو آخر وهو جرّ الويلات على ا
06/12/2024 17:11:56
06/12/2024 17:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرات لسكان الضاحية الجنوبية.. هذا مضمونها
Lebanon 24
تحذيرات لسكان الضاحية الجنوبية.. هذا مضمونها
02:15 | 2024-12-06
06/12/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم
Lebanon 24
بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم
12:32 | 2024-12-05
05/12/2024 12:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة وبتضلك ملكة".. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في السعودية بفستان مكشوف شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
"ملكة وبتضلك ملكة".. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في السعودية بفستان مكشوف شاهدوا كيف بدت (صور)
23:59 | 2024-12-05
05/12/2024 11:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت كل صورها.. ابنة هيفا وهبي ترتبط مُجددا بعد طلاقها وصورة تجمعها بالعريس
Lebanon 24
حذفت كل صورها.. ابنة هيفا وهبي ترتبط مُجددا بعد طلاقها وصورة تجمعها بالعريس
01:49 | 2024-12-06
06/12/2024 01:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
معارك سوريا... معلومات مهمّة عن "العصائب الحمراء" وسهيل الحسن الملقب "بالنمر"
Lebanon 24
معارك سوريا... معلومات مهمّة عن "العصائب الحمراء" وسهيل الحسن الملقب "بالنمر"
14:00 | 2024-12-05
05/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:59 | 2024-12-06
بعد انتهاء مراسم تشييع... طائرة إسرائيليّة استهدفت مجدل زون
09:55 | 2024-12-06
حمية من النبطية: أعطيت تعليماتي لفتح الاجواء أمام الطيران العراقي
09:51 | 2024-12-06
اللواء البيسري بحث وجونسون في التطورات في لبنان والمنطقة
09:33 | 2024-12-06
إستهداف سيارة في بنت جبيل
09:27 | 2024-12-06
عن جلسة انتخاب الرئيس.. ماذا قال ملحم خلف من مجلس النواب؟
09:25 | 2024-12-06
بالفيديو... العثور على صاروخ إسرائيليّ غير منفجر
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
06/12/2024 17:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
06/12/2024 17:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
06/12/2024 17:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24