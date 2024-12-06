أضرار مادية.. تفاصيلُ ما حدث في مستشفى تنورين الحكومي

Advertisement

أخمدت عناصر الدفاع المدني حريقا في أحد أقسام مستشفى تنورين الحكومي، أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.وقد باشرت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرار الحادثة. (الوكالة الوطنية)