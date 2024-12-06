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لبنان

أضرار مادية.. تفاصيلُ ما حدث في مستشفى تنورين الحكومي

Lebanon 24
06-12-2024 | 08:26
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أخمدت عناصر الدفاع المدني حريقا في أحد أقسام مستشفى تنورين الحكومي،  أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.
وقد باشرت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرار الحادثة. (الوكالة الوطنية)
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