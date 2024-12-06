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لبنان

أدرعي ينشر فيديو ويزعم العثور على وسائل قتاليّة في جنوب لبنان

Lebanon 24
06-12-2024 | 08:42
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "قوات الفرقة 146 منتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان وتواصل حماية البلدات المتاخمة للحدود وتكشف وسائل قتالية وتصادرها".

‏واضاف: "خلال أعمال التمشيط في منطقة جنوب لبنان تم كشف وتدمير منصات صاروخية كانت موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية بالإضافة إلى شاحنة محملة بمنصة صاروخية وقذائف هاون وعشرات القذائف الصاروخية وصناديق ذخيرة وبنادق من نوع كلاشنيكوف". 

وختم: "ينتشر جيش الدفاع في جنوب لبنان وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان محافظًا على شروط وقف إطلاق النار ويعمل ضد أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".
 
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