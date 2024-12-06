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لبنان

عن جلسة انتخاب الرئيس.. ماذا قال ملحم خلف من مجلس النواب؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 09:27
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أشار النائب ملحم خلف إلى أنه "لم يبق سوى خمسة وثلاثين يوما على جلسة انتخاب رئيس البلاد المقررة في 9/1/2025".

وقال في تصريح في اليوم (687) لوجوده في مجلس النواب: "الرهان اليوم هو على وعي النواب مسؤوليتهم وواجبهم الوطني في إعادة انتظام الحياة العامة في لبنان. والرهان هو على إثبات استقلاليتهم وسيادتهم لإنقاذ الوطن الذي يمر في حقبة هي من أخطر المراحل في تاريخه".
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وأضاف :"جلسة 9/1/2025 ليست مجرد محطة لاستمرار مشاريع السلطة والتسلط. إنها جلسة استرداد الجمهورية والديموقراطية ضمن إطار دولة قادرة، وعادلة، وفاعلة، تمكِّن المواطنين من التعاطي مع السلطة ضمن نظام دستوري متين. إنها جلسة انتخاب تعيد تفعيل مؤسسات وطن يحمل “رسالة” إنسانية للبشرية جمعاء".

وتابع: "جلسة 9/1/2025 يجب أن تنتهي بإعلان اسم رئيس الجمهورية، رئيس يستند على حكومة إنقاذية ليعيدا معا بناء الوطن ومواجهة الاعاصير التي تهدد كيانه وحدوده".

ورأى خلف أنه هذا الزمن هو زمن الإنقاذ، زمن تأكيد نهائية لبنان كوطن لجميع ابنائه ضمن حدوده المعترف بها دوليا. إنه زمن التمسك بالعيش معا، وسمو الدستور، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة".
 
وختم : جميع هذه القيم الجوهرية يقسم على صونها رئيس الجمهورية، بعبارات واضحة وصريحة حددها الدستور في مادته الخمسين. ونحن تواقون الى سماع عبارات القسم هذه في ختام جلسة 9/1/2025 ".
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