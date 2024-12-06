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لبنان

اللواء البيسري بحث وجونسون في التطورات في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
06-12-2024 | 09:51
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 استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.
 
وخلال اللقاء، تم البحث في المواضيع والتطورات المتعلقة في لبنان والمنطقة.
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