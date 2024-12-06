اللواء البيسري بحث وجونسون في التطورات في لبنان والمنطقة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.

وخلال اللقاء، تم البحث في المواضيع والتطورات المتعلقة في لبنان والمنطقة.