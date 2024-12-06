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لبنان

بعد انتهاء مراسم تشييع... طائرة إسرائيليّة استهدفت مجدل زون

Lebanon 24
06-12-2024 | 09:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجدل زون - قضاء صور، بعد انتهاء مراسم تشييع شهداء في البلدة.
 
 
وبحسب المعلومات، لم يُفدّ عن وقوع إصابات.
 
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