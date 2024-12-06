بعد انتهاء مراسم تشييع... طائرة إسرائيليّة استهدفت مجدل زون

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجدل زون - قضاء صور، بعد انتهاء مراسم تشييع شهداء في البلدة.

وبحسب المعلومات، لم يُفدّ عن وقوع إصابات.