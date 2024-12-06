إلى اللبنانيين.. رسالة من الفصائل المُسلحة السّورية

وجّهت الفصائل المُسلّحة السورية رسالة إلى اللبنانيين قالت فيه إنها "تتطلع لعلاقات دبلوماسية معهم تحقق المصالح المشتركة".

وذكرت الرسالة إن "أزمة سوريا شارفت على الإنتهاء وعودة النازحين اقتربت"، وقالت: "من يدعوكم للانخراط بالميدان السوري سيتخلى عنكم، والمعركة ليس مع أي منكم ولا تنخرطوا في المواجهة".

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واليوم، ذكرت وكالة "رويترز" أن "حزب الله" أرسلَ ليلاً عدداً صغيراً من "القوات المشرفة" من لبنان إلى سوريا للمساعدة في منع الفصائل المسلحة من "الاستيلاء على مدينة حمص"، حسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين أمنيين لبنانيين.

ضابط من الجيش السوري ومسؤولان مقربان من إيران قالوا لرويترز أيضاً إن "قوات نخبة" من حزب الله عبرت فعلاً من لبنان خلال الليل و"اتخذت مواقع في حمص".