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لبنان

إسرائيل "تُشرعن" خروقاتها

Lebanon 24
06-12-2024 | 22:32
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كتب طوني عطية في"نداء الوطن":الحدث اللبناني يطلّ اليوم حكوميّاً وأمنيّاً من "ثكنة بنوا بركات" في صور، على وقع مواصلة الجيش الإسرائيلي أعماله الحربية المتنوّعة "على البارد"، بين تفجير منازل وقذائف مدفعية، وقطع طرقات وغارات مسيّرة، طالت أقضية بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا، النبطية وقرى صور، وصولاً إلى المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا. إذ سُجّل أكثر من 150 خرقاً منذ بدء سريان اتفاق وقف النار في السابع والعشرين من الشهر الفائت.
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تشير مصادر مطّلعة، إلى أنّ إسرائيل وبـ "شطارة" المبعوث الأميركي آموس هوكستين، واستناداً إلى ضعف الموقف اللبناني نتيجة الضربات الكبيرة التي تلقّاها "الحزب"، تمكّنت من "تشريع" خروقاتها عبر اتفاق وقف إطلاق النار. ولفتت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يعتمد أسلوب تكثيف أنشطته العسكرية، قُبيل تنفيذ أي اتفاق أو هدنة، مثلما حصل في الليلة الأخيرة من وقف إطلاق النار (27 تشرين الثاني)، بشنّ سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما يعني أنها ستواصل عملياتها وخروقاتها إلى حين بدء "لجنة الجنرالات" تنفيذ مهامها، مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستشكّل مختبراً عينيّاً لاتفاقية الهدنة ومدى التزام الأطراف المعنية بتطبيق القرار الدولي، إذ لا يكفي إعلان الحكومة اللبنانية "إيمانها بالجيش اللبناني"، بل تأقلم "حزب الله" مع المتغيّرات المحليّة والإقليمية، لا سيّما بعد الانهيار الدراماتيكي لمحور "الممانعة" في العديد من مناطق النظام السّوري. 
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