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لبنان

‏سقوط مبنى ليلا في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
07-12-2024 | 00:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط مبنى مقابل مدرسة البيان في الضاحية الجنوبية ليلا وذلك جراء التصدعات نتيجة الغارات الإسرائيلية على المنطقة.
 
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