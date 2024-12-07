الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل أرنون

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 7 /12 /2024، ما بين الساعة 9.00 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل أرنون – النبطية".

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