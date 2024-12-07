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لبنان

من ثكنة بنوا بركات - صور.. هذه الصورة التذكارية للحكومة

Lebanon 24
07-12-2024 | 02:42
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التقطت عدسات الكاميرات الصورة التذكارية للحكومة في ثكنة بنوا بركات - صور، حيث يتم عقد جلسة استثنائية للحكومة هناك بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير. 
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وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصل إلى الثكنة عند الساعة الـ9.00، فيما توافد الوزراء تباعاً إلى المكان للمشاركة في الجلسة.
 
وستُعرض خلال الجلسة خطة تعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى البحث في الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض لإعادة إعمار ما تهدّم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
 
 
 
 
 
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