"حزب الله" يواصل تشييع شهدائه في الجنوب

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يواصل "حزب الله" وجماهير المقاومة تشييع شهداء الحرب الاسرائيلية على لبنان، وسط هتافات تعاهد "القائد الخامنئي وروح الشهيد السّيّد حسن نصر الله متابعة طريق المقاومة والشّهداء، وحفظ كرامة الأمّة".طيرفلسيهوفي هذا الاطار، شيّع "حزب الله" وجماهير المقاومة وبلدة طيرفلسيه الجنوبية شّهيديه محمد حسين عيسى وحسن علي عياد بمسيرة حاشدة شارك فيها لفيف من العلماء، شخصيّات وفاعّليّات إلى جانب عائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء التمسك بالمقاومة.وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلمين الّلبنانيّ والفلسطينيّ وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها.وقبل أن يُصلّى على الجثمانين اللذين ووريا في ثرى بلدتهما إلى جانب من سبقهما من الرّكب، أقيمت المراسم التّكريميّة الخاصّة على وقع موسيقى الشّهادة، فحملت ثلّة من المجاهدين نعشي الشّهيدين المزيّنين بالرّاية الصّفراء تغمرهما أكاليل من الزهر، ونقلتهما إلى الباحة المخصّصة لمراسم القسم التي أدّتها مجموعة من المقاومة الإسلاميّة فعاهدت القائد الخامنئي وروح الشهيد السّيّد حسن نصر الله على متابعة طريق المقاومة والشّهداء، وحفظ كرامة الأمّة.الجميجمةكذلك، شيّع الحزب جماهير المقاومة وبلدة الجميجمة الجنوبية الشّهداء المجاهدين حمزة حسان حمزة (رضا)، موسى محي الدين حمزة، راغب يوسف حمزة ومحمد حسين زين الدين، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدمائهم.وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلمين الّلبنانيّ والفلسطينيّ وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها قبل أن يُصلّى على الجثامين الطّاهرة التي ووريت في ثرى بلدتها إلى جانب من سبقها من الرّكب.القليلةوبالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا وإسرائيل، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، شيّع الحزب وجماهير المقاومة وبلدة القليلة الجنوبية الشّهداء السّعداء على طريق القدس المجاهدينمحمود حسن قبيسي، أحمد خليل سبليني، قاسم محمد رمضان، علي ماهر أبو خليل، غسان فارس الأقرع، عباس فضل الله عودة ونصر الله حسين نصر الله، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفاعّليّات إلى جانب عوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدمائهم.وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلمين الّلبنانيّ والفلسطينيّ وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها قبل أن يُصلّى على الجثامين الطّاهرة التي ووريت في ثرى بلدتها إلى جانب من سبقها من الرّكب.الشعيتيةوشيّع الحزب ايضا وجماهير المقاومة وبلدة الشعيتية الجنوبية الشّهيدين السّعيدين على طريق القدس المجاهدَين علي ذيب مسلماني (صالح) وبلال يعقوب مسلماني (نور)، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفاعّليّات إلى جانب عائلتي الشّهيدين وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ، حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلمين الّلبنانيّ والفلسطينيّ وراية "حزب الله"، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمانين الطّاهرين اللذين ووريا في ثرى بلدتهما إلى جانب من سبقهما من الرّكب.قبريخاوفي بلدة قبريخا الجنوبية تم تشييع الشّهداء المجاهدين احمد حسن فحص (حيدر)، احمد محمود فحص (دانيال)، محمد يحيى حجازي (زكريا) بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدمائهم.وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ، حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلمين الّلبنانيّ والفلسطينيّ وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها.وقبل أن يُصلّى على الجثامين الطّاهرة التي ووريت في ثرى بلدتها إلى جانب من سبقها من الرّكب المبارك، أقيمت المراسم التّكريميّة الخاصّة على وقع موسيقى الشّهادة، فحملت ثلّة من المجاهدين نعوش الشّهداء المزيّنة بالرّايات الصّفراء تغمرها أكاليل من الزهر، ونقلتها إلى الباحة المخصّصة لمراسم القسم التي أدّتها مجموعة من المقاومة الإسلاميّة فعاهدت القائد الخامنئي، وروح الشهيد السّيّد حسن نصر الله على متابعة طريق المقاومة والشّهداء، وحفظ كرامة الأمّة.زبقينكما تم تشييع الشّهداء المجاهدين عبد الله بلال بزيع، ذو الفقار بلال بزيع، حسن جميل البندر، محمد عدنان مسلم، حسين عبد الرحيم عطوي، أحمد كمال مسلم ويوسف محسن بركات، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفاعّليّات إلى جانب عوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدمائهم.وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلمين الّلبنانيّ والفلسطينيّ وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها قبل أن يُصلّى على الجثامين الطّاهرة التي ووريت في ثرى بلدتها إلى جانب من سبقها من الرّكب.الشعيتيةوشيع الشّهيدان علي ذيب مسلماني (صالح) وبلال يعقوب مسلماني (نور)، في بلدة الشعيتية بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفاعّليّات إلى جانب عائلتي الشّهيدين وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلمين الّلبنانيّ والفلسطينيّ وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمانين الطّاهرين اللذين ووريا في ثرى بلدتهما إلى جانب من سبقهما من الرّكب.