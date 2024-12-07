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لبنان

"طائرات لبنانية" قد تدخل حرب سوريا!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-12-2024 | 15:18
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رجّح مصدر عسكريّ لبنانيّ سابق أن يستخدم "حزب الله" طائراته المسيرة لاستهداف قوات هيئة تحرير الشام  التي تسعى للتقدم نحو العاصمة السورية دمشق.
 
وأوضح المصدر عبر "لبنان24" أن الحزب قد يستخدم مرابض إطلاق الطائرات من منطقة البقاع  في حال احتاج إليها، باعتبار أن عمليات الإطلاق قد تتم من هناك وليس من الداخل السوري.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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