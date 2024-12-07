"طائرات لبنانية" قد تدخل حرب سوريا!

رجّح مصدر عسكريّ لبنانيّ سابق أن يستخدم "حزب الله" طائراته المسيرة لاستهداف قوات هيئة تحرير الشام التي تسعى للتقدم نحو العاصمة السورية دمشق.

وأوضح المصدر عبر "لبنان24" أن الحزب قد يستخدم مرابض إطلاق الطائرات من منطقة البقاع في حال احتاج إليها، باعتبار أن عمليات الإطلاق قد تتم من هناك وليس من الداخل السوري.