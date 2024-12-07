آخر خبر عن "حزب الله" في سوريا.. ماذا فعل مقاتلوه؟

نقلت وكالة "رويترز" عن ضابط بالجيش السوري قوله إن "عشرات من مقاتلي قوة الرضوان التابعة لحزب الله، انسحبوا من مدينة حمص السورية بعد اتخاذ قرارٍ من الجيش بأنه لم يعد من المُمكن الدّفاع عن المدينة".

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بدوره، قال قيادي في إدارة العمليات العسكريّة السورية للتلفزيون العربي إن "مقاتلي المعارضة السورية اشتبكوا مع مُقاتلي حزب الله المُتمركزين في مواقع عسكرية ضمن حمص".

كذلك، قال مصدر من الإدارة ذاتها لقناة "الحدث" إن "آليات تابعة لحزب الله انسحبت من منطقة القصير باتجاه لبنان".

في المقابل، نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنَّ "القوات الإيرانية التي كانت تُدافع عن الأسد انسحبت بشكلٍ كاملٍ من سوريا".