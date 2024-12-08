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لبنان

بيانٌ من "الميديل إيست" بعد أحداث سوريا.. إليكم نصّه

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:09
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أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط بياناً عن تسيير رحلاتها إلى العراق قالت فيه إنه "عطفا على الاتصالات الواردة الى شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية حول تسيير الرحلات الى العراق، يهم الشركة أن تؤكد على تسيير جميع رحلاتها ليوم الاحد الواقع فيه 8 كانون الاول 2024 واقلاعها في الوقت المحدد سابقا من بيروت الى العراق وذلك بعد تعديل مسار سير الطائرات لتجنب الاجواء السورية".
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وذكرت الشركة أن "رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد الواقع فيه 8 كانون الاول 2024 الى العراق هي: رحلتين إلى بغداد - رحلة إلى النجف - رحلة الى أربيل".
 
 
 
 
 
 

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