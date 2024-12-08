بيانٌ من "الميديل إيست" بعد أحداث سوريا.. إليكم نصّه

أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط بياناً عن تسيير رحلاتها إلى العراق قالت فيه إنه "عطفا على الاتصالات الواردة الى شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية حول تسيير الرحلات الى العراق، يهم الشركة أن تؤكد على تسيير جميع رحلاتها ليوم الاحد الواقع فيه 8 كانون الاول 2024 واقلاعها في الوقت المحدد سابقا من بيروت الى العراق وذلك بعد تعديل مسار سير الطائرات لتجنب الاجواء السورية".

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وذكرت الشركة أن "رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد الواقع فيه 8 كانون الاول 2024 الى العراق هي: رحلتين إلى بغداد - رحلة إلى النجف - رحلة الى أربيل".