Advertisement

لبنان

توقيف شخصين نفّذا عملية نصب باسم قوى الأمن

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1289670-638692537460731149.png
Doc-P-1289670-638692537460731149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والاحتيال، وبعد أن ورد عدّة شكاوى من مواطنين حول تعرّضهم لعمليّات احتيال يقوم بها أحد الأشخاص منتحلًا صفة أمنيّة، بأسماء وهميّة، بحيث يقوم بإبلاغهم بوجود محاضر ضبط بحقّ سيّارات عائدة لهم أو أخرى يقودونها، ويوهمهم بأنّه يمكنه دفع الرسوم المتوجبة عليهم، ثم يطلب إليهم إرسال المبالغ له عبر شركات تحويل الأموال، وبأسماء مختلفة".
Advertisement

أضافت:" بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويّتَي مشتبه بهما بتنفيذ عمليّات الاحتيال المذكورة أعلاه، وهما:

م. ح. (من مواليد العام 1992، لبناني)
أ. ب. (من مواليد العالم 1974، لبناني)
بتاريخ 4-12-2024، وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما".
 
أكمل البلاغ:" بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما. فتبيّن أنّ الثاني هو من كان يقوم بإيهام الضّحايا بأنّه ضابط في قوى الأمن الدّاخلي، فيطلب إليهم تحويل الأموال له لتسديد محاضر الضّبط بحقّهم، وأنّه نفّذ عددًا كبيرًا من عمليّات الاحتيال المذكورة، طالت العديد من المواطنين، بمساعدة الموقوف الأوّل، الذي كان يقوم باستلام الحوالات الماليّة، بعد تأمين أرقام هاتفيّة للثاني، للتّواصل، من خلالها، مع الضّحايا.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".

وحذّرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي،المواطنين من الوقوع ضحيّة مثل هذه الأعمال الاحتياليّة، وتؤكّد أنّ المراجعات التي تختصّ بمحاضر مخالفات السّير، تتمّ، حصرًا، عبر مراكز قوى الأمن الدّاخلي مُنظِّمة هذه المحاضر.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-12-08
08:55 | 2024-12-08
08:53 | 2024-12-08
08:51 | 2024-12-08
08:35 | 2024-12-08
08:14 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24