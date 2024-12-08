طائرة إسرائيلية تستهدف منزلاً في دبين - جنوب لبنان

أفادت المعلومات بأن الطيران المسير الإسرائيلي، نفذ غارة اليوم الأحد على منزلٍ في بلدة دبين - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن أضرار في المكان وقد توجهت فرق الإغاثة إلى هناك.