Advertisement

لبنان

طائرة إسرائيلية تستهدف منزلاً في دبين - جنوب لبنان

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1289681-638692564947463507.jpg
Doc-P-1289681-638692564947463507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت المعلومات بأن الطيران المسير الإسرائيلي، نفذ غارة اليوم الأحد على منزلٍ في بلدة دبين - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن أضرار في المكان وقد توجهت فرق الإغاثة إلى هناك. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: اتفاق وقف النار قام به الشيعة مع اسرائيل بواسطة اميركا وبعلم الجيش اللبناني واقرته الحكومة وعلى جميع من قام بهذا الاتفاق الالتزام به (LBCI)
lebanon 24
08/12/2024 16:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي أكد ان اولويات الموقف اللبناني هي وقف اطلاق النار والخروقات الاسرائيلية وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب
lebanon 24
08/12/2024 16:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اسرائيل تجدد تحذيرها لسكان جنوب لبنان.. لا تعودوا!
lebanon 24
08/12/2024 16:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية مستمرة وتكثفت لوقف الخروقات الاسرائيلية والانسحاب من البلدات اللبنانية
lebanon 24
08/12/2024 16:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-12-08
08:55 | 2024-12-08
08:53 | 2024-12-08
08:51 | 2024-12-08
08:35 | 2024-12-08
08:14 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24