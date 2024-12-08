أوّل تعليق... ماذا قال النائب طوني فرنجيّة عن سوريا؟

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كتب النائب طوني فرنجية غير حسابه على منصة "إكس": "الأولويّة في سوريا هي لانتقال سلمي للسلطة، يرسّخ استقرار البلاد، يحمي ويعزّز مؤسسات الدولة، مع ضمان حقوق جميع أبنائها على تنوعّهم. لطالما كان استقرار لبنان مرتبطاً بشكل وثيق باستقرار سوريا".