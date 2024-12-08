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لبنان

ميقاتي تابع الأوضاع على الحدود مع سوريا.. وهذا ما طلبه بشأن اللبنانيين المعتقلين

Lebanon 24
08-12-2024 | 07:00
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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاوضاع الامنية في البلاد ولاسيما على الحدود مع سوريا في خلال اتصال مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية. 
وشدد رئيس الحكومة" في خلال هذه الاتصالات على أولوية التشدد في ضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا".
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كما دعا رئيس الحكومة" اللبنانيين على  اختلاف انتماءاتهم الى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الانفعالات خصوصا في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به وطننا".
واجرى رئيس الحكومة ايضا اتصالا بالامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية  وطلب منه التواصل مع "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان" التي تم إنشاؤها بموجب القانون105 /2018 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً،  ومع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٠٠٥/٤٣. 
وشدد رئيس الحكومة "على وضع كل الامكانات المتوافرة والتواصل مع الجهات المعنية في ضوء الافراج عن مئات السجناء من السجون السورية".
وعلى الاثر ومن جهته اتصل الامين العام لمجلس الوزراء بالهيئة واللجنة وطلب منهم الاجتماع بصورة عاجلة لاجراء الترتيبات اللازمة لمتابعة الملف. وتبلغ ان الهيئة واللجنة ستجتمعان في الساعات المقبلة.
 
 
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