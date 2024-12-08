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لبنان

وفود شعبية في قصر المختارة في ذكرى ولادة كمال جنبلاط

Lebanon 24
08-12-2024 | 07:30
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وصلت وفود شعبية حاشدة إلى قصر المختارة لزيارة ضريح الشهيد كمال جنبلاط، في ذكرى ولادته في السادس من كانون الاول.
 
ووضعت الحشود زهرة على الضريح بحضور داليا جنبلاط، وأطلقت هتافات للحرية، بعد سقوط الرئيس السوريّ بشار الأسد.
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