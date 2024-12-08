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لبنان
تشييع شهداء الدفاع المدني في مركز صور الإقليمي
Lebanon 24
08-12-2024
|
08:14
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شيّعت المديرية العامة للدفاع المدني في مركز صور الإقليمي، رئيس مركز صور الإقليمي الشهيد عبدالله الموسوي والموظفين العملانيين من عديد مركز دردغيا العضوي – صور الإقليمي، الشهداء بسام الموسوي، حسن عيسى، علي نجدي وجوزيف البدوي الذين استشهدوا على أثر غارة إسرائيلية استهدفت المركز في دردغيا.
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تم التشييع في مأتم رسمي وشعبي حضره النائب علي خريس، النائب عناية عز الدين، المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح على رأس وفد من الموظفين في المديرية العامة للدفاع المدني، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسَّام طليس، ممثلون عن جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، ممثلون عن الطوائف، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير، وممثلو الأجهزة الأمنية وعائلات الشهداء.
وواكب وصول الجثامين موكب من سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني، وحملت النعوش على أكف الرفاق من بين عناصر الدفاع المدني وتقدم الموكب حملة الأكاليل والأعلام والرايات الذين أدوا لهم التحية. واستهلت المراسم بالنشيد الوطني اللبناني عزفته فرقة موسيقى الدفاع المدني. وألقى خريس كلمة عدد من خلالها مزايا كل شهيد والتضحيات التي بذلها في خدمة الرسالة الوطنية والإنسانية الموكلة إلى كل منهم.
ومن ثم سلم العميد فرح دروعاً تذكارية لكل من ابن الشهيد عبدالله الموسوي وائل الموسوي وابنة الشهيد بسام الموسوي رهف الموسوي وابن الشهيد حسن عيسى علي عيسى ووالد الشهيد علي نجدي سمير نجدي وشقيق الشهيد جوزف البدوي روني البدوي، وقدم التعازي الى الحاضرين من عائلات الشهداء بإسم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
وبعد انتهاء مراسم التشييع تم نقل جثامين الشهداء الى مسقط رأس كل منهم، حيث ستقام الصلاة على جثامينهم الطاهرة .
وعلى هامش مراسم التشييع، تفقد العميد فرح بعض المواقع التي استهدفت خلال العدوان الإسرائيلي الاخير على لبنان للإطلاع على المهمات التي نفذها عناصر الدفاع المدني في مجالات الإطفاء والإسعاف والبحث والإنقاذ في المنطقة.
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