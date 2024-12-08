في جنوب لبنان... العدوّ اختطف مواطنين إثنين

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ اختطف مواطنين لبنانيين من ال سنان من بلدة عين قنيا، أثناء قيامهما بقطف الزيتون في مزرعة المجيدية قرب مزارع شبعا.

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