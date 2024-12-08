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لبنان

في جنوب لبنان... العدوّ اختطف مواطنين إثنين

Lebanon 24
08-12-2024 | 10:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ اختطف مواطنين لبنانيين من ال سنان من بلدة عين قنيا، أثناء قيامهما بقطف الزيتون في مزرعة المجيدية قرب مزارع شبعا.
 
 
 
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